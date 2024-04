Martin Schindler gewinnt ersten Titel auf der PDC-Tour

Der größte Erfolg seiner Darts -Karriere bewegte Martin Schindler bis tief in die Nacht. «Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich fühle mich wie ein Zehnjähriger, aber ich kann nicht aufhören. Ich werde weiter weinen, aber diese Trophäe ist meine», schrieb Schindler in der Nacht zum Montag nach seinem 8:5-Finalsieg über den Waliser Gerwyn Price auf Instagram.

Noch auf der Bühne von Riesa war «The Wall», wie Schindler genannt wird, in Tränen ausgebrochen. Mit dem Pokal in der Hand kauerte er nach der Siegerehrung in der Ecke. Schindler war völlig überwältigt. Price stichelt Ex-Weltmeister Price nannte Schindler zwar einen fantastischen Spieler, konnte sich aber eine Spitze in Richtung des Titelgewinners nicht verkneifen. «Ich bin niedergeschlagen, dass ich verloren habe.

Darts Martin Schindler PDC-Tour European Tour Titel Nummer Eins

