AfD-Politiker Bystron soll vorerst keine Wahlkampfauftritte absolvieren

In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland wird dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron in der Partei nahegelegt, auf Auftritte im Europawahlkampf vorerst zu verzichten. „Petr Bystron sollte bis zur Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe keine Wahlkampfauftritte absolvieren“, sagte der AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl, Maximilian Krah, der „Welt“. Bystron kandidiert bei der Abstimmung am 9. Juni auf Platz zwei der AfD-Liste.

Bis heute soll er der Parteispitze eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen geben. Die Frist hatte ihm Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malcomeß in einem Schreiben gesetzt.Dabei nimmt die Parteiführung unter anderem Bezug auf einen Bericht über eine Audioaufzeichnung, die Bystron angeblich belasten sol

