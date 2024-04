AfD-Abgeordneter Bystron soll sich zu Vorwürfen äußern

Heute soll sich der AfD-Abgeordnete Bystron gegenüber seiner Parteispitze erklären. Ein Zeitungsbericht bringt ihn in Zusammenhang mit prorussischer Propaganda und Geldzahlungen. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland wird dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron in der Partei nahegelegt, auf Auftritte im Europawahlkampf vorerst zu verzichten.

"Petr Bystron sollte bis zur Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe keine Wahlkampfauftritte absolvieren", sagte der AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl, Maximilian Krah, der "Welt". Bystron kandidiert bei der Abstimmung am 9. Juni auf Platz zwei der AfD-Liste. Bis heute soll er der Parteispitze eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen geben. Die Frist hatte ihm Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malcomeß in einem Schreiben gesetzt. Dabei nimmt die Parteiführung unter anderem Bezug auf einen Bericht über eine Audioaufzeichnung, die Bystron angeblich belasten soll

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AfD-Abgeordneter Petr Bystron soll Vorwürfe in tschechischer Zeitung beantwortenDer AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron soll seiner Partei Auskunft über Vorwürfe geben, die gegen ihn in einer tschechischen Zeitung im Zusammenhang mit russischen Desinformationskampagnen erhoben werden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

AfD-Abgeordneter Petr Bystron soll Vorwürfe über russische Desinformationskampagnen beantwortenDer AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron soll seiner Partei Auskunft über Vorwürfe geben, die gegen ihn in einer tschechischen Zeitung im Zusammenhang mit russischen Desinformationskampagnen erhoben werden.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bystron soll AfD Auskunft zu Vorwürfen aus Tschechien gebenDer AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron soll seiner Partei Auskunft über Vorwürfe geben, die gegen ihn in einer tschechischen Zeitung im Zusammenhang mit russischen Desinformationskampagnen erhoben werden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bystron soll AfD Auskunft zu Vorwürfen aus Tschechien gebenBerlin - Hat der AfD-Abgeordnete Bystron im Kontakt mit einem prorussischen Netzwerk Geld entgegengenommen, wie eine tschechische Zeitung nahelegt? Er sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Parteien: Bystron soll AfD Auskunft zu Vorwürfen aus Tschechien gebenBerlin - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron soll seiner Partei Auskunft über Vorwürfe geben, die gegen ihn in einer tschechischen Zeitung im

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

AfD-Führung fordert Stellungnahme von Bystron zu Vorwürfen russischer Propaganda-VerbindungenDie AfD-Führung verlangt von Petr Bystron, einem Mitglied der Partei, eine schriftliche Stellungnahme zu Vorwürfen über Verbindungen zu einem russischen Propaganda-Netzwerk. Medienberichten zufolge soll sogar Geld geflossen sein. Bystron bestreitet die Vorwürfe, es existieren jedoch Tondokumente. Die Parteiführung bezieht sich auf einen Bericht über eine belastende Audioaufzeichnung.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »