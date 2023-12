Polémica sobre licitación de pasaportes

Siguen surgiendo versiones sobre el litigio y polémica que ha rodeado la fallida licitación para la adjudicación de la prestación del servicio de la elaboración de pasaportes. Este sábado, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y Germán Calderón España, abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos funcionarios que presentaron su renuncia hace pocos días, salieron a desmentir las afirmaciones del canciller Álvaro Leyva en una entrevista.

El Ministro confirmó que no va a conciliar con Thomas Greg & Sons, firma que ha optado por demandar a la Cancillería desde que se declaró desierto el proceso de licitación para adjudicar la elaboración de pasaportes el pasado septiembre. Esto, a pesar del concepto de Zamora, quien aconsejó conciliar para evitar que avance la demanda por $117.000 millones de pesos. “Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decid





elespectador » / 🏆 1. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El caso de la vicefiscal Martha Mancera y las acusaciones en su contraColombia | Algunos exagentes señalan a la vicefiscal Martha Mancera de “proteger narcos”, pero ella asegura que esas acusaciones serían “una campaña de desprestigio” a su nombre. Esta es la situación ⬇️

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

Debate sobre licitación de pasaportes genera polémica en el SenadoEl canciller Álvaro Leyva esquivó preguntas en un debate sobre la licitación de pasaportes y acusó a una senadora de hacer debates sin conocer el contenido. La senadora le exigió respeto y recordó que el debate no era para la Cancillería sino para ellos.

Fuente: elespectador - 🏆 1. / 99 Leer más »

Deudas millonarias y cortes de energía generan polémica en BarranquillaLa empresa Air-e se defiende de las acusaciones de cortes de energía en varios establecimientos de Barranquilla, argumentando deudas millonarias y problemas de pérdidas de energía.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »

Polémica por proyecto de ajuste del Impuesto Predial en ColombiaLa polémica en torno al proyecto 292, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca hacer ajustes en los topes para el pago del Impuesto Predial, y que fue radicado ante la Cámara de Representantes para su discusión el miércoles de la semana anterior, está lejos de terminar. Expertos advierten riesgos para propietarios de predios rurales.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Polémica por posible asociación entre Ecopetrol y Pdvsa para explotar petróleo en VenezuelaLa posible asociación entre Ecopetrol y Pdvsa para la explotación petrolera en Venezuela genera controversia. Exministros de Minas opinan que es mejor que Ecopetrol invierta en Colombia.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Político colombiano causa polémica con broma homofóbica❌❌ Alejandro Ocampo: él es el polémico congresista del ataque homofóbico a Polo Polo. ► Las recientes declaraciones sobre un juguete sexual tienen al representante en el ojo del huracán.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »