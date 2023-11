Polémica por proyecto de ajuste del Impuesto Predial en Colombia

La polémica en torno al proyecto 292, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro , busca hacer ajustes en los topes para el pago del Impuesto Predial , y que fue radicado ante la Cámara de Representantes para su discusión el miércoles de la semana anterior, está lejos de terminar.

Es más, a la misma se suman cada vez más voces de expertos quienes ven en esa iniciativa enormes riesgos para algunos propietarios de predios rurales a los que se le incrementaría tanto el valor de ese tributo, que no tendrían alternativa distinta que vender su tierra para pagarlo.(Lea también: La ley para ajustes del predial impactaría a 90 % del territorio) Según Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura, lo planteado en esa iniciativa gubernamental no es más que una 'jugadita' con la que el Ejecutivo pretende acelerar la reforma agraria, pues al aumentarles los impuestos a los propietarios rurales (pequeños y grandes) en las proporciones descritas en el proyecto, estos no tendrían más opción que vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierra





