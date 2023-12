Debate sobre licitación de pasaportes genera polémica en el Senado

Este miércoles, en debate de control político citado por la Comisión Segunda del Senado por la licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons, el canciller Álvaro Leyva aseguró que no lo habían citado antes para tratar este tema y esquivó varias preguntas que le hicieron los congresistas, asegurando que “no se han leído las resoluciones”.

En medio del cruce de cuestionamientos, Leyva acusó a Gloria Flórez, del Pacto Histórico, —quien le estaba formulando cuestionamientos— de “hacer debates sin conocer el contenido”. La molestia de la senadora fue tal, que le exigió respeto y le contestó que “parte del machismo está en que le responda a una mujer que no está documentada”. En su intervención también le recordó que “ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos debate de control político a nosotros; sino al contrario”. Y aunque el debate no giró en torno únicamente a la licitación de pasaportes, sí fue el reclamo principal de toda la Comisión. Leyva se defendió de las posibles irregularidades, algunas reveladas por W Radio, y atacó al periodista Daniel Coronel





