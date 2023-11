El Telescopio Espacial James Webb capta características nunca vistas en el centro de la galaxia

El Telescopio Espacial James Webb ha captado una porción del denso centro de nuestra galaxia con un detalle sin precedentes, incluidas características nunca vistas que requieren explicación. La región de formación estelar, denominada Sagitario C (Sgr C), está a unos 300 años luz del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, Sagitario A estrella.

"Nunca ha habido datos infrarrojos en esta región con el nivel de resolución y sensibilidad que obtenemos con Webb, por lo que estamos viendo muchas características aquí por primera vez", dijo en un comunicado el investigador principal del equipo de observación, Samuel Crowe, un estudiante universitario en el Universidad de Virginia en Charlottesville





