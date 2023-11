Cruz Verde ya no entregará medicamentos a afiliados de Sanitas

Desde la semana pasada, Cruz Verde ya no es el encargado de entregar los medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) a afiliados de la EPS Sanitas. Ante eso, la EPS informó que ahora sería Audifarma quien cumplirá esa labor.

En ese sentido, el ministro Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió hoy en rueda de prensa que a las EPS se les ha pagado lo que les corresponde y que no es correcto afirmar que se les deba pagar más, por lo que pidió a la Contraloría realizar una auditoría de los pagos adeudados por la EPS y “levantar el velo corporativo” de la misma.(Lea también: Pleito Cruz Verde - Sanitas: EPS anunció medidas para entrega medicamentos No PBS) En una rueda de prensa realizada hoy, donde estuvo el Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, y el director de la Adres, Félix León Martínez, el ministro pidió tomar un grupo de medidas ante la crisis financiera que ha venido manifestando Sanitas en sus estados financieros y que el ministro calificó de “mentiras





