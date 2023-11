La NASA desarrolla un nuevo telescopio espacial para descubrir los secretos del Big Bang

La NASA está desarrollando el Specto-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, SPHEREx, un nuevo telescopio espacial con el lanzamiento previsto a la órbita terrestre antes de abril de 2025. Su misión central es descubrir los secretos del Big Bang.Con una estructura que evoca a un megáfono, el SPHEREx tendrá dimensiones de 2,6 metros de largo y casi 3,2 metros de ancho.

Su diseño distintivo incluye escudos de fotones en forma de cono, actualmente ensamblados en una sala limpia del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) en el sur de California. Estos tres conos, colocados en secuencia, rodearán el telescopio SPHEREx para resguardarlo de la luz y el calor procedentes del Sol y de la Tierra.Quizá le interese: La NASA lanzó su plataforma de streaming Este artefacto espacial llevará a cabo un minucioso escaneo de cada porción del cielo, generando dos mapas detallados del firmamento cada añ

: