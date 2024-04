El Manchester City vence al Aston Villa con tres goles de Phil Foden

El Manchester United sigue enchufado a la puja por la competición inglesa. A falta de que el Liverpool se enfrente al Sheffield el jueves para completar la jornada, el campeón sólo tiene delante al Arsenal, que ganó su compromiso. Está igualado con el Liverpool. Todo sigue en el aire. Ahora, en un solo punto.

Tres oportunos goles de Phil Foden, el primero al borde del descanso al que llegó con ventaja su equipo, otro a la hora de juego, cuando el Aston Villa amenazaba con otro empate; y uno más después, la sentencia, llevaron al triunfo al Manchester City, otra vez vencedor en un duelo de la Premier después de dos empates seguidos. Decae el Aston Villa incapaz de frenar la goleada sufrida en el Etihad y a Phil Foden, el tipo más en forma del cuadro de Guardiola. El cuadro de Unai Emery sigue cuarto pero está a tiro del Tottenham que le puede arrebatar el puesto Champion

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



ELTIEMPO / 🏆 2. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Jhon Jader Durán comandará el ataque del Aston Villa frente al Manchester CityEl delantero colombiano disputará su segundo partido como titular en la Premier League 2023-24.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Jhon Durán anota el empate para Aston Villa ante Manchester CityJhon Jader Durán aprovechó su oportunidad como titular en Aston Villa y anotó el gol del empate ante Manchester City.

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

Jhon Durán 'vacuna' al Manchester City: video de su golazo con Aston Villa en Premier LeagueJhon Jáder Durán volvió a recibir este miércoles la confianza de su técnico Unai Emery, después de semanas complicadas en las que no tuvo muchos minutos y las lesiones golpearon a su puerta.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

En vivo Manchester City vs Aston Villa minuto a minuto de la Liga de InglaterraPartido entre Brentford vs Brighton and Hove Albion en el estadio Gtech Community Stadium de la ciudad de Brentford por el torneo Liga de Inglaterra

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

Empate 1-1 entre el Aston Villa y el Manchester City en la Premier LeagueEl Aston Villa y el Manchester City empatan 1-1 en un partido de la Premier League. Jhon Jáder Durán anota el gol del Aston Villa. Néstor Lorenzo no es convocado para el partido.

Fuente: Antena2RCN - 🏆 21. / 51 Leer más »

El gol de Jhon Jáder Durán a Manchester City y cuántos lleva en Aston VillaHacerle un gol al equipo que dirige Pep Guardiola es el más reciente lujo que se dio Jhon Jáder Durán en la Premier League. ¡Así lo hizo!

Fuente: futbolete - 🏆 9. / 68 Leer más »