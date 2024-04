Empate 1-1 entre el Aston Villa y el Manchester City en la Premier League

El Aston Villa empata 1-1 con el Manchester City en la Premier League. El gol del Aston Villa fue anotado por Jhon Jáder Durán. El partido estuvo marcado por la ausencia de Néstor Lorenzo en la convocatoria del Aston Villa.

Jhon Durán anota el empate para Aston Villa ante Manchester CityJhon Jader Durán aprovechó su oportunidad como titular en Aston Villa y anotó el gol del empate ante Manchester City.

Jhon Jader Durán comandará el ataque del Aston Villa frente al Manchester CityEl delantero colombiano disputará su segundo partido como titular en la Premier League 2023-24.

Jhon Durán 'vacuna' al Manchester City: video de su golazo con Aston Villa en Premier LeagueJhon Jáder Durán volvió a recibir este miércoles la confianza de su técnico Unai Emery, después de semanas complicadas en las que no tuvo muchos minutos y las lesiones golpearon a su puerta.

En vivo Manchester City vs Aston Villa minuto a minuto de la Liga de InglaterraPartido entre Brentford vs Brighton and Hove Albion en el estadio Gtech Community Stadium de la ciudad de Brentford por el torneo Liga de Inglaterra

Unai Emery quiere ganarle al City y toma decisión con Jhon Jáder DuránAston Villa visitará a Manchester City en la fecha 31 de la Premier League.

Millonario acuerdo entre Aston Villa y casa de apuestasAston Villa ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la empresa de apuestas deportivas Betano. Con un valor aproximado de £40 millones (R$251 millones) al año, este será el contrato de camiseta más valioso en la historia del club.

