Crisis en el sistema de salud de Antioquia

Tienen en jaque al sistema. Preocupa la atención médica en diciembre. En hospitales del Valle de Aburrá y al menos cuatro subregiones se han desatado protestas en los últimos meses. 68 hospitales públicos están en grave riesgo por falta de pago de las EPS.El cierre de servicios materno-infantiles es una de las consecuencias más nefastas de la crisis de la salud en el departamento.

Plantones y protestas casi semanales de personal médico en varias subregiones, cierres progresivos de servicios médicos esenciales en Medellín y el Valle de Aburrá, despidos masivos y multimillonarias deudas de las EPS que tienen al borde del colapso y la extinción masiva de hospitales en Antioquia. La suma de todos los miedos y males están configurando el peor de los escenarios posibles. La semana pasada gremios y sindicatos lanzaron otro grito de súplica para que autoridades y ciudadanos volteen a mirar lo que está ocurriendo con la salud en Antioquia y tracen alguna salida.Antioquia superan en este momento los $800.000 millone

