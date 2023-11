Cruz Verde suspende entrega de medicamentos No PBS a afiliados de EPS Sanitas

Ante la decisión del gestor farmacéutico, Cruz Verde, de suspender la entrega de medicamentos No PBS a los afiliados de la EPS Sanitas a partir de mañana 15 de noviembre, este 14 de noviembre la EPS anunció que para proteger a sus usuarios"se ve obligada a asumir temporalmente la financiación que le corresponde al Gobierno" y que estos medicamentos y tecnologías ahora se entregarán a través de Audifarma.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo). "Como es de conocimiento público, el pasado 27 de octubre fuimos notificados sobre la decisión de Cruz Verde de no continuar con la dispensación de medicamentos no financiados con la UPC (Medicamentos No PBS) a nuestros afiliados a partir del 15 de noviembre por la situación de bloqueo financiero de sus proveedore

: