Condena a exdirectivos de EPS Saludcoop por falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa

La juez 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá profirió sentido de fallo condenatorio contra Carlos Gustavo Palacino Antia y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exdirectivos de la desaparecida EPS Saludcoop, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. Asimismo, la juez ordenó la captura inmediata de Palacino y Sabogal y dijo que dará a conocer el monto de la sentencia el 17 de enero de 2024 a las 8 de la mañana.

Es de recordar que hace unos días el Tribunal Superior de Bogotá confirmó una condena a nueve años de cárcel contra Palacino por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. En este segundo proceso por el cual Palacino fue condenado, junto a Sabogal, la juez leyó en audiencia este 14 de noviembre los argumentos que tuvo en cuenta para tomar su decisión, la cual basó en el análisis de más de 3.000 prueba

