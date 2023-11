Científicos utilizan inteligencia artificial para predecir olas gigantes

Científicos usaron inteligencia artificial para predecir marejadas. El algoritmo beneficia a la industria naviera al permitir la anticipación y evasión de olas peligrosas. Consideradas durante mucho tiempo un mito, las olas gigantes son reales y pueden partir barcos e incluso dañar plataformas petrolíferas.

A partir de 700 años de datos sobre más de mil millones de olas, científicos de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y la Universidad de Victoria (Canadá) han utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para hallar una fórmula que permita predecir la aparición de estos monstruos marítimos, con la intención de aumentar la seguridad de la navegación. Las historias sobre olas monstruosas han sido la tradición de los marineros durante siglos. Pero cuando en 1995 una ola gigante de 26 metros de altura se estrelló contra la plataforma petrolífera noruega Draupner, los instrumentos digitales estaban allí para capturar y medir al monstruo del Mar del Norte





