Wie leben die Ukrainerinnen mit dem Krieg? Was bedeutet Normalität, welchen Sinn haben Zukunftspläne, wenn im nächsten Augenblick eine Rakete einschlagen kann? Ein persönlicher Essay der Filmemacherin und Schriftstellerin Iryna Tsilyk. Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig.

«Was glauben Sie, was wird das künftige Schicksal der Ukraine sein?», fragt uns ein deutscher Filmproduzent während einer Geschäftsverhandlung und schiebt hinterher: «Wir müssen strategisch denken!» Meine ukrainische Produzentin und ich sitzen an einem der zahlreichen Tische im Forum, und verschiedene potenzielle Partner, hauptsächlich Produzentinnen aus europäischen und nordamerikanischen Ländern, kommen vorbei, um unser Projekt näher kennenzulernen. All diese Leute sind ebenso verschieden wie ihre Fragen oder Kommentar





