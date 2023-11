Wahlen für den Ständerat in mehreren Kantonen

In den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zürich gehen heute Sonntag die zweiten Wahlgänge des Ständerats über die Bühne. Sechs Sitze sind noch offen. Im Ständerat führt die Mitte-Partei zurzeit das Tableau mit 13 Sitzen an. Die FDP hat bisher elf Sitze auf sicher. Sieben Sitze hat die SP im Trockenen. Die SVP hat aktuell fünf von sieben Sitzen verteidigt. Die Grünenen haben bisher drei Sitze verteidigt.

Als vorerst einzige Partei neu in den Ständerat einziehen wird das Mouvement citoyens genevois (MCG), wie SRF berichtet.Für die finale Ständeratswahl wird ein enges Rennen erwartet. Das Resultat hängt davon ab, wie das bürgerliche und das Mitte-Links-Lager heute Sonntag ihre Anhängerschaft mobilisieren können. (Bild: Parlamentsdienste / Rob Lewis) In den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zürich finden am heutigen Sonntag zweite Wahlgänge für den Ständerat statt. Unter anderem im Kanton Zürich wird ein knappes Rennen erwarte





