Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland

Wie komme ich zu Tickets für die kommende Europameisterschaft im Sommer 2024 in Deutschland? Und wie viele wurden bereits verkauft? Hier gibt es alle Antworten zum Ticketkauf für die EM. Nun ist es offiziell: Die Schweiz hat sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet das Fussballspektakel in zehn deutschen Städten statt. Wer an der EM die Spiele und die Atmosphäre live erleben will, benötigt ein Ticket.

Doch diese Tickets sind begehrt. Hier gibt es die Antworten zu den brennendsten Fragen. Wer ein Ticket für die EM möchte, kann dies nur über die Uefa kaufen. Im ersten Schritt muss man sich beimder Uefa registrieren. Danach müssen sich die Fussballfans aber gedulden. Denn die erste Bewerbungsphase für EM-Tickets ist bereits vorbei. Erst im Dezember startet eine neue Ticketbewerbungsphase mit rund einer Million Tickets. Ab welchem Tag die Tickets auf dem Markt sind, ist noch unklar. Die Uefa schreibt: «Sobald die Spielpaarungen der Gruppenphase nach der Auslosung am





