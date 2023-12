Verleihung der Luzerner Tourismuspreise

Am Samstagabend wurden die 20. Luzerner Tourismuspreise verliehen. 440 Gäste nahmen an der Veranstaltung im KKL teil, die mit Auszeichnungen, Reden und Unterhaltung gefüllt war. Die Pühringer Foundation Group wurde für ihr Engagement in der Tourismusbranche in der Zentralschweiz ausgezeichnet., ein Netzwerk aus rund 260 Unternehmens- und Privatmitgliedern, unterstützt die Bemühungen von Akteuren in der Tourismusbranche der Zentralschweiz, insbesondere von.

Seit dem Jahr 2002 vergibt das Forum Auszeichnungen an Personen und Institutionen, die einen bedeutenden Beitrag zum Tourismus in der Region geleistet haben. Bei dieser Gelegenheit wurde neben der Pühringer Foundation Group auch die St. Niklausen Schiffgesellschaft Genossenschaft (SNG) aus Luzern geehrt, die ihr beeindruckendes 666-jähriges Jubiläum feiert. Darüber hinaus wurde der Newcomer Award 2023 erstmalig an das Capsule Hotel verliehe





