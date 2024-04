UNO-Generalsekretär ruft zur Zurückhaltung nach Angriff des Irans auf Israel auf

UNO -Generalsekretär António Guterres hat nach dem ersten direkten Angriff des Iran s auf Israel alle Seiten zu äusserster Zurückhaltung aufgerufen. Er verurteilte den Beschuss mit Drohnen und Raketen und warnte vor einer weiteren Eskalation . «Der Nahe Osten steht am Abgrund», sagte Guterres am Sonntag bei der Sitzung des Sicherheitsrates in New York.

USA weisen Darstellung Irans über Vorwarnung zurück Box aufklappen Box zuklappen Irans Aussenminister Hossein Amirabdollahian erklärte an der UNO-Sitzung, sein Land habe den Nachbarstaaten und Israels engstem Verbündeten USA eine Frist von 72 Stunden vor Beginn des Angriffes genannt.

Der Darstellung des iranischen Aussenministers widersprach ein Vertreter der US-Regierung. Die USA hätten über Schweizer Mittelsmänner zwar Kontakt zum Iran gehabt, seien aber nicht 72 Stunden im Voraus benachrichtigt worden. «Das ist absolut nicht wahr», sagte der Regierungsvertreter. Der Iran habe die USA erst nach Beginn des Angriffs über die Schweiz benachrichtigt.

