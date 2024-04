Prozess gegen Donald Trump beginnt in New York

Heute Montag beginnt in New York ein Prozess gegen Donald Trump . Die Folgen für die US-Wahl dürften überschaubar sein – könnten aber entscheidend werden.Grosse Meinungsverschiebungen hätte ein Schuldspruch Experten zufolge nicht.verantworten muss, dann stellt sich naturgemäss die Frage nach den politischen Folgen. Nau.ch hat bei Experten nachgefragt, was sie vom Prozess erwarten und wie sie die möglichen Auswirkungen einschätzen.

Auch der deutsche Experte Greven sagt zunächst: «Die allermeisten Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich ihre Meinung zu Trump fest gebildet.»Ein Schuldspruch könnte sich laut ihm aber dennoch auf die Wahl auswirken. Grund dafür sind die sogenannten Swing States. Bei der Wahl werde es nämlich auf eine «vergleichsweise kleine Zahl von Unentschlossenen» in diesen Staaten ankommen.

Donald Trump Prozess New York US-Wahl

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nau_live / 🏆 18. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Prozess gegen Donald Trump in den USAEin neuer Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump steht bevor. Es geht um eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess und Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Staatsanwaltschaft will den Prozess Mitte April beginnen lassen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Donald Trump muss bei Prozess weniger zahlen und kriegt mehr Zeit454 Millionen Dollar muss Donald Trump wegen Bilanzfälschung bei Gericht hinterlegen, ansonsten könnte sein Vermögen beschlagnahmt werden. Doch kein Geldinstitut unterstützt ihn und seine Immobilien kann er nicht einfach so schnell verkaufen. Mit Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Viviane Manz aus New York.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Schweigegeld-Prozess: Gericht lehnt von Trump erhoffte Verzögerung abEin Gericht hat die von Donald Trump erhoffte Verzögerung im Schweigegeldzahlungs-Prozess abgewiesen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Gerichtsprozesse gegen Donald Trump: Trump befreit sich von GeldsorgeDer Börsenkurs von Trumps neuer Medienfirma ist bereits eingebrochen. Doch es gelingt ihm, eine Sicherheit von 175 Millionen Dollar für die New Yorker Gerichte aufzutreiben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Baron Trump ist 18: Wer ist der jüngste Sohn von Donald Trump?Barron Trump ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und doch ist der Teenager bereits Gegenstand wilder Spekulationen. Was über den jungen Mann derzeit bekannt ist.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Donald Trump: Strafprozess beginnt in New YorkErstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten soll am 15. April in New York ein Strafprozess gegen einen früheren US-Präsidenten beginnen: Donald Trump ist in dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »