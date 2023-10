Universität Bern: Wie sie geflüchtete Asylbewerber integriert

Nach der Flucht an die Uni: Diana Pashchenko und Fatma Aydin haben ein gemeinsames Ziel.Als Russland im Frühling 2022 die Ukraine überfällt, studiert Diana Pashchenko an der Universität in Kiew Marketing. Heute wohnt die 20-Jährige mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in einer Wohnung in Bern.

Aufgewachsen ist Pashchenko in der Stadt Sumy, rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In den ersten Monaten nach der Flucht besuchte sie in Bern noch die Onlinekurse der Universität Kiew. «Ich dachte anfangs nicht, dass ich lange in der Schweiz bleiben werde», sagt Pashchenko beim Treffen in der Universitätsbibliothek an der Münstergasse.

