Habsburgrapport: Regierung streicht traditionellen Offiziersempfang – das stösst Würdenträger vor den Kopf

Zweitens verweist er auf andere Anlässe, die dem «regen Austausch zwischen Vertretern von Armee und Regierungsrat» dienen. Explizit nennt er die Entlassungsfeiern für Offiziere und höhere Unteroffiziere, die Anlässe für die neu brevetierten Offiziere und mit dem militärischen Berufspersonal, weiter Truppenbesuche, Rapporte der Territorialdivision 2 und der Armeeführung sowie Fahnenübernahmen und -abgaben von Truppenkörpern.

Gegen diese Abschaffung regt sich politischer Widerstand. Grossrat Stefan Giezendanner (SVP) reagiert mit einem Postulat, das er an der nächsten Sitzung vom 7. November einreichen will. Unterschrieben haben es zehn weitere Grossräte vor allem von SVP und FDP, je ein weiterer gehört der Mitte und SP an.

Im Postulat fordern die elf Grossräte den Regierungsrat auf zu prüfen, wie der Habsburgrapport als wichtige Austauschplattform zwischen dem Kanton Aargau und der Armeeführung verbindlich verankert werden könne. «Der Habsburgrapport ist eine einmalige Tradition», schreibt Postulant Giezendanner. «Viele Kantone können keine derartige Tradition aufweisen und beneiden den Kanton Aargau um diese Konstante und deren Beziehung zu den Armeekadern.

Der Habsburgrapport wurde wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vom Aargauer Militärdirektor Ernst Bachmann ins Leben gerufen. Der Regierungsrat lud seither alljährlich – mit Ausnahme von 2021 und 2022 wegen Corona – die Kommandanten der Aargauer Truppen und der Aargauer Waffenplätze sowie die aargauischen höheren Stabsoffiziere zum Anlass ein.

