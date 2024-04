Ukraine könnte hochmodernes Lasersystem von Großbritannien erhalten

Die ukrainische Armee braucht dringend mehr Flugabwehrsysteme nebst Munition . Grossbritannien denkt darüber nach, Kiew ein hochmodernes Lasersystem zu überlassen, das bisher nur als Prototyp existiert.Grossbritannien hat in diesem Jahr erfolgreich das Lasersystem DragonFire getestet.

Das System wurde zuletzt im Januar und März auf einem Übungsplatz in Schottland erfolgreich getestet, als unter anderem auch nachts Drohnen abgeschossen werden konnten. Die Reichweite der DragonFires ist geheim, doch laut London kann es eine 1-Pfund-Münze aus mehr als einem Kilometer Entfernung treffen.

Ukraine Armee Flugabwehrsysteme Munition Großbritannien Lasersystem Dragonfire Prototyp Drohnen Kritische Infrastruktur

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum Thurgauer WahlsonntagWer hat am Thurgauer Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken, Impressionen und eine Randbeobachtung.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Unterstützung für die Ukraine: Bundesrat will fünf Milliarden Franken für Ukraine-Aufbau einsetzenDie Schweiz möchte Solidarität mit der Ukraine zeigen. Der Bundesrat spricht deshalb bis 2036 Geld für den Wiederaufbau.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

«Putin versucht, die Tat der Ukraine in die Schuhe zu schieben»Westliche Experten bezweifeln den vom Kreml geäusserten Verdacht, dass die Ukraine hinter dem Anschlag in Moskau stecken könnte. Für ihn sei klar, dass das Bekennerschreiben, welches der IS nach dem Anschlag veröffentlicht habe, echt sei, sagt Peter Neumann, Professor und Terrorismusexperte am Kings College in London. Das passe ins Bild.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Die Nato verspricht der Ukraine Beistand – aber eines nicht mehr: Die MitgliedschaftSpätestens seit Sherlock Holmes und dem Hund von Baskerville weiss man, dass was man nicht hört, oft wichtiger ist, als was man hört. Wie beim Treffen der Nato-Aussenminister, die die Geburtstags-Fete zum 75. Jubeltag des Bündnisses vorbereiten.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Generaldirektor: Die beiden Favoritinnen erfüllen die Kriterien nicht – welches Spiel treibt die SRG?Die beiden aussichtsreichsten Anwärterinnen auf die Position als Generaldirektorin der SRG heissen Susanne Wille und Nathalie Wappler. Nun wird bekannt: Beide erfüllen die Vorgaben des Verwaltungsrates nicht. Das sorgt für Verwunderung – und Unmut.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

«Die ÖV-Drehscheibe Bremgarten steigert die Attraktivität»: So sieht Regierungsrat Attigers Sicht auf die Region ausRegierungsrat Stephan Attiger war beim Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt zu Gast. Der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt erklärte dabei seine Sicht auf die Region.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »