Bayer Leverkusen wird erstmals deutscher Meister

Allein seit dem Trauma von Unterhaching musste Bayer Leverkusen nochmal 24 Jahre warten, um erstmals deutscher Meister zu werden. Die Stationen zum ersten Titel.Am 5. Oktober 2022 nahm die Leverkusener Vereinsführung die offenbar richtige Abzweigung auf dem Weg zum ersten Meistertitel der Klub-Geschichte. Man holte Xabi Alonso mit ins Boot.

Die erste Kritik an Alonso liess jedoch nicht lange auf sich warten, ehe im August, der Leverkusener Schnellzug so richtig ins Rollen kam.Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Meister. 24 Jahre nach dem Trauma von Unterhaching und 22 Jahre nach drei zweiten Plätzen in drei Wettbewerben hat ausgerechnet «Vizekusen» die elfjährige Meister-Serie des FC Bayern beendet.

Es war nur ein Testspiel, doch Rolfes und viele andere bezeichnen es rückblickend als «Schlüsselerlebnis», wie Bayer vor 60'000 Zuschauern mit 2:1 bei Olympique Marseille gewinnt. «Das hat sich wie Europapokal angefühlt», sagte Rolfes. Ein besonderer Geist entsteht.Nach vielen Vorschuss-Lorbeeren als diesmal-wirklich-Geheimfavorit gilt es am ersten Spieltag. Und Leverkusen bestätigt direkt jedes Lob.

Mit nur zwei Punkten Abstand reisen die Bayern zum absoluten Liga-Gipfel an, im Falle eines Sieges wären sie vorbeigezogen. Doch beim 3:0-Sieg ist Leverkusen über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Ein Meilenstein auf dem Weg zum Titel.Karabach Agdam wird im Achtelfinale der Europa League ein unerwartet harter Prüfstein. Im Hin- und Rückspiel liegt Bayer jeweils 0:2 zurück.

Bayer Leverkusen Deutscher Meister Xabi Alonso Bundesliga

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wird Bayer Leverkusen mit Granit Xhaka in Dortmund Meister?Bayer Leverkusen ist der Meistertitel in der Bundesliga kaum noch zu nehmen. Das Team von Granit Xhaka könnte gegen Dortmund den Titel klarmachen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen dank Sieg über Werder Bremen deutscher MeisterEs ist vollbracht! Bayer Leverkusen krönt seine Traum-Saison in der Bundesliga mit dem Meistertitel! Ein Heimsieg gegen Werder Bremen bringt die Entscheidung.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen wird deutscher MeisterBayer Leverkusen schlägt Werder Bremen und sichert sich den Titel des deutschen Meisters. Der Verein hat eine vielfältige Mannschaft, angeführt von einem respektierten Trainer und einem engagierten Spieler.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen ist Meister – die Fans stürmen den Rasen!Es ist vollbracht: Mit einem 5:0-Heimsieg über Werder Bremen vollendet Bayer Leverkusen den Meistertitel in der deutschen Bundesliga. Die Fans rasten aus.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen wird deutscher MeisterBayer Leverkusen gewinnt das Spiel gegen Bremen mit 5:0 und sichert sich damit den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Bundesliga: Bayer Leverkusen heute nicht MeisterBayer Leverkusen muss es am Sonntag selbst richten. Bayern München gewinnt zu Hause gegen Köln und vertagt die Bayer-Meisterschaft um mindestens einen Tag.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »