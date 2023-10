Ukraine bereitet Friedensgipfel vor, Brand in südrussischer Ölraffinerie

Die Ukraine hat bei einer grossen Konferenz in Malta mit Vertretern aus mehr als 60 Staaten ihren geplanten Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiter vorbereitet.

Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien. «Wir wollen auch ein zuverlässiger Partner sein für die europäischen Partner, für die Länder, die das brauchen», sagte der Konzernchef. Die Ukraine habe die eigene Gasförderung gesteigert. Sie habe deshalb im kommenden Winter die Chance, erstmals den Bedarf aus eigenen Reserven zu decken, sagte Tschernyschow.

Russlands Verteidigungsministerium meldete am Sonntagmorgen zudem insgesamt 36 ukrainische Drohnenangriffe über dem Schwarzen Meer und der annektierten Halbinsel Krim, die angeblich alle abgewehrt wurden. Unabhängig überprüfen liess sich das zunächst nicht.Die Ukraine hat bei einer grossen Konferenz in Malta mit Vertretern aus mehr als 60 Staaten ihren geplanten Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiter vorbereitet. headtopics.com

Trotzdem sieht die Ukraine die im Westen teils bröckelnde Unterstützung mit Sorge. Auch in den USA gibt es Diskussionen darum, ob neue Milliardenhilfen gewährt werden sollten. Jermak sagte vor dem Treffen in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox, Kiew rechne weiter fest mit der Hilfe Washingtons. «Unser Sieg wird ein gemeinsamer Sieg sein, weil eine Niederlage Russlands im strategischen und politischen Interesse der Vereinigten Staaten liegt.

Die Einheit der Verbündeten der Ukraine werde auch helfen, die internationale Rechtsordnung wiederherzustellen, sagte Selenski, der sich per Videobotschaft auch bei den Gesprächen in Malta zu Wort gemeldet hatte. Russland, das Selenskis «Friedensformel» als realitätsfern zurückweist, ist zu dem Treffen nicht eingeladen. headtopics.com

Brand in russischer Ölraffinerie – Drohnenangriff vermutetIn einer russischen Ölraffinerie kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Feuer. Es wird vermutet, dass das Gelände von einer Drohne attackiert wurde. Weiterlesen ⮕

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Gespräche in Malta begonnen - Russland nicht dabeiIn Malta hat das dritte internationale Ukraine -Treffen für einen möglichen Friedensgipfel begonnen. Topdiplomaten aus zahlreichen Staaten sind dabei. Weiterlesen ⮕

Nach dem Brand vor fast drei Jahren: «Plumpi» in Allschwil erhält einen neuen TurmDer beliebte Allschwiler Spielplatz wird mit neuem Spielgerät aufgewertet Weiterlesen ⮕

Habkern BE: Mann bei Brand verletztAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Brand in Habkern BE: Mann mit schweren Verbrennungen im SpitalAm Samstagmorgen ist in Habkern BE ein Mann bei einem Brand verletzt worden. Er musste mit Verbrennungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Weiterlesen ⮕