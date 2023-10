Wahlen in der Schweiz: Überraschende Ergebnisse für SVP und SP

Von der einen Siegerpartei sprach man am Wahlsonntag schon am frühen Nachmittag, die andere wäre beinahe vergessen gegangen.

Die SVP stand bereits nach Auszählung der ersten Gemeinden als Gewinnerin fest, die erste Hochrisiko-Umfrage eines Verlagshauses prognostizierte ihr anfänglich gar Zugewinne um 6 Prozent. Davon blieben am Sonntagabend 3 Prozent und am Mittwoch schliesslich 2,3 Prozent (Wähleranteil: 27,9 Prozent) übrig. Dies, nachdem das Bundesamt für Statistik eine fehlerhafte Auswertung korrigieren musste – ein peinlicher und inakzeptabler Vorgang.

Bei der SP verhielt es sich gerade umgekehrt. Erst am Sonntagabend, als die grossen Städte ausgezählt waren, wurde erkennbar, dass die Partei dazugewinnt – und am Mittwoch rieb man sich dann die Augen: Nach der Korrektur betrug das Plus 1,5 Prozent, der neue Wähleranteil 18,3 Prozent. Somit bleibt die SP mit ausgebautem Vorsprung auf die FDP die klare Nummer zwei.Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand auf einen Wahlsieg der beiden Pol-Parteien gewettet. headtopics.com

Diesmal war die Gefühlslage geprägt von Krisen. Am tiefsten in unseren Lebensalltag griff die Corona-Pandemie ein. Doch sie hatte erstaunlich wenige politische Folgen. In kantonalen Wahlen und nationalen Volksabstimmungen kam es zu keinen aussergewöhnlichen Ausschlägen. Bewegungen, die in jener Zeit entstanden, wie «Mass-voll» oder die «Aufrechten», scheiterten bei den Wahlen nun krachend. Corona ist vorbei.

Anders verhält es sich mit dem Ukraine-Krieg und der darauf folgenden Energiekrise. Hinzu kam erst zwei Wochen vor dem Wahltag der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Diese Vorgänge wirken deprimierend. Die Krisen-Kaskade, zu der man auch den CS-Untergang von März 2023 zählen könnte, hat etwas Ermüdendes. headtopics.com

