Test einer Kooperation für bessere Mobilfunk-Verbindungen im Zug

Im Zug e der Aufrüstung auf den künftigen Bahnfunk testet sie gemeinsam mit den Mobilfunk anbietern zwischen Bern und Thun eine Kooperation für bessere Mobilfunk -Verbindungen im Zug .

Die regulatorischen Vorgaben verpflichten die SBB als Systemführerin, GSM-R mit dem dereinst neuen europäischen Standard abzulösen. Um den künftigen Bahnfunk nutzen zu können, muss die SBB einen Teil der bestehenden Antennen-Standorte entlang des Bahnkorridors umbauen.

Gut zu wissen: Beim öffentlichen Mobilfunk gehen über 90 Prozent der Strahlung nicht von den von den Antennen auf den Masten aus, sondern vom eigenen Smartphone. Zudem je weiter weg die Antenne, je mehr Leistung muss ein Smartphone erbringen – d.h. es strahlt mehr. Aus diesem Grund macht eine möglichst gute Mobilfunk-Abdeckung nahe an den Bahnstrecken Sinn.

