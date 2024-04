Brand in Rinderstall in Günsberg

Bei einem abseits des Hauptgebäudes stehenden Rinderstall in Günsberg kam es am Mittwoch, 10. April 2024, aus vorerst unbekannten Gründen zu einem Brand .

Inzwischen liegen die Ermittlungsergebnisse der Brandursachenabklärung vor. Demnach hat ein technischer Defekt in einem Vorschaltgerät der Aussenbeleuchtung zum Brand geführt. Hinweise auf eine vorsätzliche- oder fahrlässige Handlung gibt es nicht.

Brand Rinderstall Günsberg Tiere Feuerwehr

