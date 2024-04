Taiwan: Erdbeben sind in Taiwan keine Seltenheit

📆 04.04.2024 11:44:00

20min

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS ) wurden in Taiwan und den umliegenden Gewässern seit 1980 nicht weniger als 2000 Erdbeben mit einer Stärke von 4,0 oder mehr und über 100 Erdbeben mit einer Stärke von über 5,5 registriert. Das schwerste Beben der Insel in den letzten Jahren, das sogenannte Jiji- oder 921-Erdbeben, ereignete sich am 21. September 1999 mit einer Stärke von 7,7. Es forderte 2400 Todesopfer und etwa 100'000 Verletzte und zerstörte Tausende von Gebäuden. Im Land ist man an Erdbeben also gewöhnt – und die Behörden haben aus früheren Fehlern gelernt und entsprechende Massnahmen getroffen. Insbesondere das Jiji-Beben vor bald 25 Jahren wirkte dabei laut Experten als Weckruf