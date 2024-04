Janine Schmitt gewinnt den Europacup-Gesamtsieg

Als 20 Minuten Ski-Hoffnung Janine Schmitt am Telefon erreicht, ist sie müde, kein Wunder nach dem happigen Programm mit vier Rennen in Norwegen, das sie hinter sich hat. Doch es hat ihr Erfolg beschert – und was für einen. Schmitt hat erst als siebte Schweizerin überhaupt den Europacup-Gesamtsieg errungen. Die anderen Skirennfahrerinnen heissen Christine von Grünigen (1983), Petra Bernet (1988), Sylviane Berthod (1996), Lilian Kummer (2001), Lara Gut-Behrami (2008) und Michelle Gisin (2014).

Schmitt wusste von dieser Statistik vor dem Rennen nichts. Erfolg kam unerwartet Nun wird die 23-Jährige also gemeinsam mit Gut-Behrami und Gisin erwähnt. «Ich glaube, ich darf sehr stolz sein. Das ist sehr cool, wenn man mit solchen Namen genannt wird. Und es macht Lust auf mehr für die Zukunft, wenn man mit diesen Topcracks verglichen wird.» Denn beide Fahrerinnen gehörten zu den Idolen Schmitts. «Michelle ist eine super Allrounderin und ich fahre ebenfalls gerne alle Renne

Janine Schmitt Europacup-Gesamtsieg Skirennfahrerinnen Schweizerin Topcracks

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



20min / 🏆 50. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

St.Gallerin Janine Schmitt ist Gesamt- und Super-G-Siegerin im EuropacupJanine Schmitt schlägt im letzten Europacup-Rennen des Winters doppelt zu. Die St.Galler Oberländerin sichert sich dank Rang 4 im Super-G in Kvitfjell den Sieg in der Gesamt- und in der Disziplinen-Wertung.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

News aus dem Skisport - Europacup: Boisset jubelt in VerbierArnaud Boisset fährt im 2. Super-G in Garmisch auf den 7. Rang und damit zu seinem Karrierebestergebnis.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Servette muss sich mit Nullnummer begnügen: Der Weg in die Europacup-Viertelfinals bleibt steinigServette und Viktoria Pilsen trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League torlos unentschieden. Damit ist für das Rückspiel in einer Woche in Tschechien alles offen.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Europacup-Heimsieg für Rösti – Shiffrin fährt wohl nur den SlalomLars Rösti im Interview vor den Abfahrten in Zermatt.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Es scheitert an Punkteausbeute - Trotz allem: Mageres Schweizer Europacup-JahrDie Genfer müssen sich im Penaltyschiessen mit 1:3 geschlagen geben.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Stimmen zum Out im Europacup - Weiler: «Dürfen das Stadion erhobenen Hauptes verlassen»René Weiler über das Europacup-Out gegen Viktoria Pilsen.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »