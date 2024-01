Steve von Bergen gibt Einblicke in die Gespräche mit Jean-Pierre Nsame

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieSteve von Bergen gibt Einblicke in die Gespräche mit Jean-Pierre Nsame. Er sagt, wer diesen ersetzen soll. Und mit was er im Fall von Aurèle Amenda rechnet.«Es ist einfach: Wir wollten nicht, dass er in der Rückrunde gegen uns spielt», sagt Steve von Bergen über Jean-Pierre Nsame.YB-Sportchef Steve von Bergen blickt auf unruhige Tage zurück.

Am Dienstag berichtete die «Tribune de Genève», dass Jean-Pierre Nsame tags zuvor das Gespräch mit ihm und Christoph Spycher wütend verlassen habe. Weil die Young Boys dem Stürmer einen Wechsel zu Servette verboten hätten. Die Berner wollten sich auf Anfrage dazu nicht äussern. Am Donnerstag zeichnet sich dann ab, dass es eine Lösung für das Problem gibt: Como, der ambitionierte Zweite aus der Serie B, will ihn verpflichten. Nsame reist nach Italien, am Freitag wird der Transfer vollzogen. Der 30-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse dürfte rund eine halbe Million Franken betrage





