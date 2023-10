Alfons Schuhbeck trat am 23. August seine Haftstrafe in der JVA Landsberg am Lech an. Wegen Steuerhinterziehung ist der 74-jährige Starkoch zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Starkoch muss drei Jahre und zwei Monate wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Insgesamt 2,3 Millionen Euro soll der 74-Jährige hinterzogen haben.

Nun schreibt die deutsche Zeitung «Bild», wie es dem Starkoch gesundheitlich geht und wie er im Knast seine Zeit verbringt.Der deutsche Starkoch Alfons Schuhbeck sitzt seit dem 23. August 2023 wegen Steuerhinterziehung in der Justizvollzugsanstalt Landsberg (JVA) am Lech hinter Gittern.Das habe aber nicht damit zu tun, dass es ihm gesundheitlich schlecht gehe. Schuhbeck soll sich vielmehr an die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt gewöhnen.

Schuhbeck sei nicht in einer Einzel-, sondern in einer Mehrbettzelle mit anderen Gefangenen untergebracht und trage — wie alle anderen Insassen auch — die typische Gefängniskleidung, also Sweatshirt und eine graue oder blaue Stoffhose.Das Abendessen kann Alfons Schuhbeck um 15.40 Uhr am Küchenschalter abholen und zu einem beliebigen Zeitpunkt in seiner Zelle zu sich nehmen. Die Nachtruhe ist auf 19 Uhr angesetzt. headtopics.com

Zweimal im Monat erhält «Fonsi», so wird Alfons Schuhbeck von seinen Freund*innen genannt, für jeweils zwei Stunden Besuch. Zudem schreibe der Starkoche viele Briefe an seine Familie, Freunde und Geschäftspartner, um mit ihnen im regelmässigen Austausch zu stehen.Seine ganze handschriftlich verfasste Post wird von der Gefängnisleitung gelesen. Umgekehrt dürfen ihm seine Freund*innen nur Päckchen schicken, deren Inhalt sie vorher beantragt haben.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Monika Gruber kritisiert Haftstrafe von Starkoch SchuhbeckDer Starkoch Alfons Schuhbeck sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Die Kabarettistin Monika Gruber zeigt sich besorgt um den 74-Jährigen. Weiterlesen ⮕

Als einzige Aargauerin sitzt Stadtammann Barbara Horlacher im Vorstand des Schweizerischen StädteverbandsUm den Perimeter rund um den Bahnhof Brugg und den Neumarktplatz sicherer zu machen, will die Stadt auch Erfahrungen aus anderen Städten und Kantonen beiziehen. Wie geht das? Weiterlesen ⮕

Winterthur Töss: Bewohner in Winterthur wegen Streit auf die Strasse gestelltIn Winterthur Töss brach ein Streit zwischen Hautpmieterin und Hausbesitzerin aus. Die Opfer des Striets sind Sozial- oder IV-Bezüger und Armutsbetroffene. Weiterlesen ⮕

24-Jähriger steht wegen überfahrener Polizistin vor Zürcher GerichtVor dem Obergericht des Kantons Zürich hat sich am Donnerstag ein 24-jähriger Mann verantworten müssen, der unter anderem eine Polizistin über den Haufen fuhr. Weiterlesen ⮕

Sex auf dem Friedhof: Asylbewerber wegen Vergewaltigung verurteiltEin heute 21-jähriger Marokkaner, der im Bundesasylzentrum in Brugg untergebracht war, musste sich am Montag den ganzen Tag vor dem Gesamtgericht verantworten. Ihm wurden neun strafbare Handlungen zur Last gelegt. Der Prozess wurde von drei Polizisten begleitet. Weiterlesen ⮕

Chur: Wegen dieser Plastikfolie – Auffahrunfall mit neun AutosEine Autofahrerin konnte knapp abbremsen und damit einen Unfall mit dem vorderen Fahrzeug verhindern. Das schafften die nachfolgenden acht Fahrzeuge nicht und prallten in das Fahrzeug der Frau. Ausgelöst durch eine Plastikfolie auf der Fahrbahn. Weiterlesen ⮕