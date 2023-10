Marco Odermatt ist bereit für den Weltcup-Winter

Marco Odermatt gibt sich vor dem Start in den Weltcup-Winter entspannt. Der zweifache Gesamtsieger lässt spüren, dass er nach problemlos verlaufener Vorbereitung bereit ist für neuerliche Höhenflüge.Am Sonntag startet Marco Odermatt mit dem Riesenslalom in Sölden in den neuen Weltcup-Winter.

Der Nidwaldner spricht von einer guten Vorbereitung und sagt: «So lange ich das Training im Sommer so durchziehen kann, bin ich im Winter bereit.» Der 26-Jährige setzt sich ungern konkrete Ziele, verrät aber: «Die Klassiker in Wengen und in Kitzbühel würde ich schon gerne noch gewinnen.»«Die Fortschritte sind nicht mehr so gross wie vor zehn Jahren.» Marco Odermatt sagts mit einem Lächeln. Fortschritte.

Das Mehr liest sich in Zahlen so: mehr Siege (13:7), mehr Podestplätze (22:16) und mehr Kristallkugeln (3:2) im Weltcup, mehr Goldmedaillen an der Weltmeisterschaft als bei den Olympischen Spielen zwölf Monate zuvor (2:1). Veredelt hat Odermatt seine fantastische Bilanz mit dem Punkte-Rekord im Weltcup. Er führt nunmehr diese Statistik mit 2042 Punkten an. Die 23 Jahre alte Bestmarke des Österreichers Hermann Maier hat er um 42 Punkte übertroffen. headtopics.com

«Ja», sagt Odermatt etwas ernster. «Verbesserungen sind überall noch möglich.» Auf den Ski gehe es darum, jede Kurve noch sauberer, mit noch «mehr Zug» zu fahren. Im physischen Bereich liege immer noch «etwas mehr» drin. Doch mittlerweile sei er im Konditions- und im Krafttraining an einem Punkt angelangt, an dem er zufrieden sein müsse, sein Level zu halten.

Odermatt spricht mit Bedacht, mit der ihm eigenen stoischen Ruhe. Er lässt Zuversicht erkennen, ohne überheblich zu wirken. Bei ihm gebe es keine Fragezeichen, obwohl er über den Formstand seiner Konkurrenten nicht Bescheid wisse. Den Glauben an eine weitere erfolgreiche Saison zieht er aus einer gelungenen Aufbauphase. «Es war eine gute Vorbereitung. Ich bin gesund durch den Sommer und den Herbst gekommen, was immer das Wichtigste ist. headtopics.com

