Stadt St.Gallen SG: Gleich zwei Raubüberfälle

Kurz nach 15 Uhr erhielt die Stadtpolizei St.Gallen die Meldung, wonach ein 17-jähriger Jugendlicher an der Marktgasse von zwei unbekannten männlichen Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren angesprochen wurde. Sie hätten von ihm mit einem Messer Geld gefordert. Sie durchsuchten seine Jackentaschen und flüchteten danach ohne Deliktsgut in Richtung Innenstadt. Einer der Täter hatte eine helle Hautfarbe, der zweite eine eher dunklere.

Am selben Nachmittag erstatteten drei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren Anzeige gegen zwei unbekannte Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren. Sie waren um ca. 16 Uhr an der Webergasse auf die Unbekannten gestossen und von ihnen unter Gewaltandrohung zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Einer der Geschädigten händigte den Tätern daraufhin eine Halskette und eine Armbanduhr aus, worauf die Täter flüchteten.

Bei den Delikten wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Ob die Fälle zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen.

