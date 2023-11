Bub (✝5) in Freiburg auf Fussgängerstreifen angefahren

Die alarmierten Rettungssanitäter und die Polizeipatrouillen wurden an den Unfallort entsandt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte und der Behandlung durch einen KrankenwagenDie ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 42-jähriger Autofahrer von der Route Saint-Barthélemy in Richtung der Route Joseph-Chaley unterwegs war. Er bemerkte ein Kind nicht, das auf einem Zebrastreifen rennend die Strasse überquerte.

Der stark geschockte Fahrer wurde vom EMUPS (mobiles Notfallteam für psychosoziale Notfälle) betreut. Es wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. Für die Zwecke des Einsatzes wurde die Strasse drei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

