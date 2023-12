SP hat zwei Kandidaten für Ersatzwahl von Alain Berset

Die SP hat zwei Kandidaten auf ihr Ticket für die Ersatzwahl von Alain Berset gehievt: Jon Pult und Beat Jans. Beide haben ihre Stärken, doch Pult liegt leicht im Hintertreffen. Dies zeigen die Rückmeldungen nach den Hearings bei den anderen Parteien, wie etwa der SVP-Fraktion, die sich an das SP-Ticket halten will – und bei den Bauern und Bäuerinnen im Parlament. Ausserdem greifen die Grünen mit Nationalrat Gerhard Andrey einen Sitz der FDP an.

Ihre Erfolgsaussichten sind allerdings sehr gering. Beat Jans – der Basler mit RegierungserfahrungDas spricht für Jans: Beat Jans hat Exekutiverfahrung: Er sitzt seit drei Jahren in der Regierung des Kantons Basel-Stadt. Damit stammt er aus einer Region, die seit 50 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten ist. Er dürfte also bei vielen Nordwestschweizerinnen und -schweizern und bei Städterinnen und Städtern im Parlament punkten. Der 59-jährige Umweltnaturwissenschaftler gilt als umgänglich und dossierfes





srfnews » / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GPK-Bericht zu Corona-Leaks: Keine Beweise gegen Alain BersetDie Geschäftsprüfungskommissionen haben in ihrem Bericht zu den sogenannten Corona-Leaks keine Beweise gefunden, dass Alain Bersets damaliger Kommunikationschef vertrauliche Informationen an Medien weitergegeben hat. Die Verantwortung für die Indiskretionen hat Berset immer abgestritten.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Wer wird der Nachfolger von Innenminister Alain Berset?Der Basler Beat Jans (links) und der Bündner Jon Pult nach ihrer Nominierung als Kandidaten für die Nachfolge von Innenminister Alain Berset.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Bundesratssitz der SP: «Jon Pult wird von den bäuerlichen Vertretern kaum eine Stimme erhalten»Im Rennen um die Nachfolge von Alain Berset liegt das Momentum beim Basler Beat Jans. Das liegt aber auch an seinem direkten Gegner.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

SP-Fraktion informiert über die Nominationen für Berset-NachfolgeIm Rennen um die Nachfolge von Bundespräsident Alain Berset steht heute eine wichtige Weichenstellung an. Die Bundeshausfraktion der SP entscheidet am Vormittag, welche beiden Kandidatinnen oder Kandidaten sie offiziell nominiert.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Israelitischer Gemeindebund kritisiert Berset, Skigebiete unter Druck und Falschaussagen im SorgerechtsstreitDer Dachverband der Jüdinnen und Juden in der Schweiz ist enttäuscht von Bundespräsident Alain Berset, Skigebiete brauchen immer mehr finanzielle Unterstützung und falsche Vorwürfe können Vätern zum Verhängnis werden - die News der Sonntagspresse.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Jetzt schiesst auch die Mitte gegen die SP-KandidatenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »