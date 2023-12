Der Basler Beat Jans (links) und der Bündner Jon Pult nach ihrer Nominierung als Kandidaten für die Nachfolge von Innenminister Alain Berset.Wer wird der Nachfolger von Innenminister Alain Berset im Bundesrat? Während der Basler Regierungspräsident Beat Jans als leichter Favorit gilt, könnte der Bündner Jon Pult mit seinem Alter und seinem Enthusiasmus überzeugen.

Als Journalistin mit Sitz in Bern interessiere ich mich besonders für gesellschaftliche Themen, aber auch für Politik und soziale Medien. Zuvor hatte ich für regionale Medien gearbeitet, auf den Redaktionen des Journal du Jura und von Radio Jura Bernois. Meine Spezialität ist es, Geschichten zu erzählen; mit Hilfe von Daten und Statistiken zu entschlüsseln, was in der Schweiz und in der Welt geschieht. Ich lebe seit mehreren Jahren als Expat in der Schweiz und war zuvor Multimedia-Journalistin bei Radio Télévision Suisse (RTS).Politisch weisen die beiden Kandidaten auf dem"Ticket" der Sozialdemokratischen Partei (SP) für die Nachfolge des zurückgetretenen Innenministers Alain Berset ein ähnliches Profil au





