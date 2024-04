Schachturnier in Toronto: Favorit und Herausforderungen

Der 31-jährige Amerikaner geht als Favorit in das Turnier von Toronto. Die Ausscheidung könnte die letzte Möglichkeit sein, auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Schülerturnier in der Zürcher Enge. Beide Schweizer Teams auf Medaillenkurs. Magnus Carlsen gefordert – Ding Liren von der Rolle. Der 30-Jährige kürt sich mit einem kuriosen Zug zum ersten chinesischen Schach-Weltmeister. Es ist der Triumph eines ungewöhnlichen Spielers – und eines fordernden Systems. Noch unter Mao war der Denksport verboten, dann wollte China ihn mit einer Offensive erobern. Nun kämpft tatsächlich Ding Liren um den Titel – doch die Probleme im Land wachsen. Im Schach können Kinder früh herausragende Leistungen bringen. Aber so früh? Das syrische Flüchtlingskind Hussain Besou gibt sein Debüt für Deutschland.

