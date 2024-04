Jetzt krallt sich Saudiarabien auch das Tennis

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieJetzt krallt sich Saudiarabien auch das Tennis Die Saudis bieten zwei Milliarden Dollar für den Einstieg in den Tenniszirkus – doch die mächtigen Grand-Slam-Turniere wollen einen anderen Weg gehen.Dass die 22-jährige Lulu Sun neu für Neuseeland spielt, ist ein Schlag ins Gesicht des Schweizer Verbandes. Er befürchtet, dass es bald weitere Wechsel gibt.

Drittbeste Schweizerin spielt neu für Neuseeland Lulu Sun ist aktuell die Weltnummer 151 und somit hinter Belinda Bencic und Viktorija Golubic die Nummer 3 der Schweiz. Nun wechselt sie den Verband.Überraschung in Indian Wells: Djokovic scheitert an Lucky Loser Die Weltnummer 1 ist am ATP Masters 1000 Turnier im kalifornischen Indian Wells bereits in der dritten Runde hängen geblieben. Sein Bezwinger ist ein Unbekannte

Tennis mit Alcaraz, Sinner und Co.: Saudiarabien plant RevolutionDie Saudis bieten zwei Milliarden Dollar für den Einstieg in den Tenniszirkus – doch die mächtigen Grand-Slam-Turniere wollen einen anderen Weg gehen.

Kanton Bern überprüft Frühfranzösisch an SchulenDie Kritik am frühen Fremdsprachenunterricht reisst nicht ab. Jetzt muss die Bildungsdirektion über die Französischbücher.

«Die Geissens»: Jetzt verjüngt Schweizer-Beauty-Doc die MillionäreDie Geissens werden nicht jünger. Hätten sie aber wohl gerne. Deshalb helfen Carmen und Robert mit einem Schweizer-Beauty-Doc nach.

Hollywood und die Oscars: Wie die Akademie die Zuschauerzahlen steigertDie Oscars werden dringend gebraucht, da die Zuschauerzahlen steigen. Wie die Akademie das erreicht hat und warum Hollywood immer noch so viel Glanz und Geheimnis ausstrahlt.

Die Schweiz und die EU wollen verhandeln – die Aufbruchstimmung hält sich in GrenzenBern und Brüssel wollen über ihr künftiges Verhältnis verhandeln. Eine Übersicht.

Generaldirektor: Die beiden Favoritinnen erfüllen die Kriterien nicht – welches Spiel treibt die SRG?Die beiden aussichtsreichsten Anwärterinnen auf die Position als Generaldirektorin der SRG heissen Susanne Wille und Nathalie Wappler. Nun wird bekannt: Beide erfüllen die Vorgaben des Verwaltungsrates nicht. Das sorgt für Verwunderung – und Unmut.

