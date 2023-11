Putin weist Vorwürfe wegen Angriffskrieg in der Ukraine zurück

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem virtuellen G20-Gipfel Vorwürfe wegen seines Angriffskriegs in der Ukraine zurückgewiesen. In der Ukraine halten die schweren Kämpfe an – unter anderem im Süden im Gebiet Cherson. Auf russischen Territorium mussten derweil 20 Kampfdrohnen abgewehrt werden. Mehr im Ticker. Russlands Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag 20 ukrainische Drohnen über russischem Staatgebiet abgewehrt.

Die ukrainischen Truppen melden, sie könnten im umkämpften Gebiet Cherson ihre Positionen auf linken Seite des Flusses Dnipro halten. Diese wird zum Grossteil von Russen besetzt. Die EU stellt der Ukraine 50 Millionen Euro für den Wiederaufbau und die Erweiterung seiner beschädigten Häfen zur Verfügung. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine führt nach Ansicht britischer Geheimdienste zu Lücken bei wichtigen russischen Waffensystemen





Der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine ist nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs enorm. Rund 18 Millionen Menschen benötigen derzeit irgendeine Form humanitärer Hilfe.

Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Russland testete nuklearbetriebenen Marschflugkörper. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin befürchtet einen Erfolg Russlands in der Ukraine, falls die USA ihre Unterstützung für das angegriffene Land nicht fortsetzen.

Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Russland testete nuklearbetriebenen Marschflugkörper. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.

Die ukrainische Gegenoffensive sei nicht gescheitert, sagt Ben Hodges. Der Westen müsse aber endlich klarmachen, dass er einen Sieg der Ukraine wolle – und die nötigen Waffen liefern.

Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Russland testete nuklearbetriebenen Marschflugkörper. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.

