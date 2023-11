Antisemitismus an Hochschulen: Bedrohungen gegen jüdische Studierende

In einem Nebengebäude des Kapitols haben sich in den letzten Tagen gleich mehrere Parlamentskommissionen mit dem Thema Antisemitismus an Hochschulen befasst. Besonders im Brennpunkt stehen renommierte Elite-Universitäten wie Harvard, Princeton, Columbia oder auch die Cornell University. Wenn ihr eine jüdische Person auf dem Campus seht, folgt ihr und schlitzt ihr die Kehle auf. Autor: Hassnachricht, die an der Cornell University verbreitet wurde Dort studiert Amanda Silberstein.

Sie erzählt, wie ihr und ihren jüdischen Mitstudierenden in Online-Hass-Nachrichten gedroht wurde. Darin hiess es zum Beispiel, dass auf alle in der einzigen Koscher-Kantine auf dem Campus geschossen werde, dass Häuser und Einrichtungen, die sie besuche, bombardiert würden, schildert Silberstein an diesem Hearing. In einer anderen Nachricht stand: «Wenn ihr eine jüdische Person auf dem Campus seht, folgt ihr und schlitzt ihr die Kehle auf.» Ein Student wurde inzwischen verhaftet und angeklagt, da er beschuldigt wird, Verfasser dieser Nachrichten gewesen zu sei





srfnews » / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fridays for Future flirten auf Instagram mit dem Antisemitismus, KommentarDie Klimaaktivisten bezichtigen «westliche Medien» der Lüge bei der Berichterstattung über den Nahostkonflikt. Diese Radikalisierung ist fürchterlich.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Antisemitismus in Zürich: Linke Politiker und Organisationen kritisierenJüdinnen und Juden in Zürich werden für das Tragen eines Davidsterns am Hals angepöbelt. Linke Politiker und Organisationen werden für ihre Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel kritisiert.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Tausende bei Wiener «Lichtermeer» gegen Antisemitismus und TerrorMehr als 20'000 Menschen demonstrierten in Wien gegen Antisemitismus. In den letzten Tagen kam es in der Hauptstadt zu mehreren antisemitischen Vorfällen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

50 Antisemitismus-Vorfälle in einem Monat: «Das macht uns grosse Sorgen»Hakenkreuze und Hassbotschaften: SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner spricht über die zunehmenden Antisemitismus-Fälle in Zürich und der Schweiz.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Vor Palästina-Demo in Bern: Angst vor Antisemitismus steigtAm Samstag werden in Bern Tausende zu einer pro-palästinensischen Demonstration erwartet. Bei den Jüdinnen und Juden herrscht derweil Beklemmung.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Vor Palästina-Demo in Bern: Angst vor Antisemitismus steigtAm Samstag werden in Bern Tausende zu einer pro-palästinensischen Demonstration erwartet. Bei den Jüdinnen und Juden herrscht derweil Beklemmung.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »