Putin behauptet, dass er seine Kriegsziele in der Ukraine erreichen will

Der Kreml-Herr hat keines seiner Kriegsziele erreicht. Irgendwann wird er die üble Wirklichkeit dessen, was er seinem eigenen Land angetan hat, nicht mehr schönreden können.In seiner jährlichen Pressekonferenz hat der russische Machthaber Putin unlängst deutlich gemacht, dass er erst dann zu einer Friedensregelung mit der Ukraine bereit ist, wenn er seine Ziele erreicht hat, und die haben sich seit Beginn seiner Invasion am 24. Februar 2022 nicht geändert.

Er möchte die Entmilitarisierung der Ukraine, das heisst, Russland soll die militärische und sicherheitsrelevante Kontrolle des ukrainischen Staatsgebiets übernehmen. Darüber hinaus fordert er eine «Entnazifizierung» des Landes und meint damit, dass die Ukraine unter die politische Kontrolle Russlands gestellt werden soll. Mit anderen Worten: Russland würde sich die Ukraine einverleiben, sodass sie nicht mehr als unabhängiger Nationalstaat existieren könnte. Putin hat immer wieder erklärt, dass es keine historische Rechtfertigung für die Ukraine gebe, da sie Gebiete umfasse, die lange Zeit zum russischen Kaiserreich gehört hätte





