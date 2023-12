Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Ukraine

Bereits zwei Jahre vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde während einer Umfrage in 55 Prozent genutzter Wahllokale festgestellt, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung den Zugang zu Cannabis als Medizin im Land befürworten würde –insgesamt.

Kurz vor der Krisensituation wurde die Diskussion darüber tiefergehend geführt, nachdem Anfang 2022 ein vom Ministerkabinett neu eingereichter Gesetzentwurf dem Parlament vorgelegt wurde, der die Legalisierung von medizinischem Cannabis zum Thema hatte. Bereits im April 2021 waren die pharmazeutischen Cannabispräparate Dronabinol und Nabiximols in der Ukraine zugelassen worden. Doch wusste man, dass eine Verabschiedung der neuen Rechtsvorschriften circa zwei Millionen Menschen in der Ukraine die Möglichkeit eröffnen würde, aufgrund ihrer Erkrankungen künftig auf Medizinalhanf zurückgreifen zu könne





hanfmagazin » / 🏆 31. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hanf und Cannabis: Einfluss auf den Schlaf und das TräumenHanf und Cannabis wirkt sich äußerst stark auf den Schlaf und das Träumen aus. Schon seit Langem werden insbesondere alte Menschen in Israel, die unter schweren Albträumen aufgrund schockierender Erlebnisse aus der Vergangenheit leiden, mit Cannabis behandelt. Bewiesen wurde in der Vergangenheit bereits von Forschern aus Australien in einer placebokontrollierte Untersuchung, dass Cannabis auch gegen Schlaflosigkeit wirksam ist und schon bei kurzer Einsatzdauer beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Nun haben Forscher der Washington State Universität (WSU) anhand der Daten von 1,216 Personen die Erfahrungen machen können, dass viele Menschen auf herkömmliche Schlafmittel verzichten können, wenn sie vor dem Schlafen Cannabis konsumieren.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Gleichberechtigung und Cannabis: Karrierechancen für FrauenIn den USA werden derzeit gerade mal 22 % der Cannabisunternehmen von Frauen geführt. hanfmagazin frauenquote cannabisbusiness hanfunternehmen network

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Gesprächsrunde zur «Friedensformel» im Ukraine-Krieg findet in der Schweiz stattEin Experte ordnet ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lädt zur vierten Runde der Verhandlungen über die Friedensformel für die Ukraine – hier in der Schweiz. Ein Experte ist der Ansicht, dass wohl weder Russland noch China daran teilnehmen werden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Der SCB bezwingt Lugano: Die Legende mag nicht feiern – also springt der SC Bern einBeim 4:2 über den HCLugano feiert der scbern_news den zweiten Sieg en suite. Es ist das Geschenk für BeatGerber, dessen Nummer vor dem Spiel unter das Hallendach gezogen wird.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies: Eine erlesene Craft CannabisblüteCraft Cannabis Strains erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur bei Konsumenten, sondern ebenso bei Cannabispatienten. Die mit viel Sorgfalt und meist einem großen Anteil an Handarbeit angebauten und verarbeiteten Cannabissorten zeichnen sich oft durch viel Geschmack aus, was auf ein reichhaltiges Terpenprofil hindeutet. Durch den Entourage-Effekt, bei dem die Wirkung durch das Zusammenspiel der Cannabinoide, Terpene und weiterer Pflanzenstoffe optimiert und verstärkt werden kann, profitieren Patienten von hochqualitativen Craft Cannabismedikamenten in besonderem Maße. Darum soll eine solch erlesene Cannabisblüte auch heute unter die Lupe genommen werden: avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies.Ganz natürlich in Living Soil angebaut wird avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies in Quebec, Kanada, vom Mikroproduzenten Group Fuga als Craft Cannabis produziert. Der Erfinder des außerordentlich seltenen Strains ist der renommierte Züchter Ethos Genetics, der Forum Cut Cookies, ein Girl Scout Cookies Strain mit Mandarine Sunset kreuzte und so Mandarine Cookies kreierte

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Henry Kissinger: Ein umstrittener DiplomatHenry Kissinger, der berühmte US-Diplomat, ist gestorben. Er wurde sowohl bewundert als auch verachtet. Ein Blick auf seine politische Karriere, insbesondere den Vietnam-Krieg und Kambodscha.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »