Purpurbakterien färben Wasser im Gipsbruchweiher

Verantwortlich für die Färbung des Wassers im Gipsbruchweiher sind sogenannte Purpurbakterien. Facebook Voraussetzung für das Auftreten der Bakterien sei, dass wenig Sauerstoff und Schwefel im Wasser sei, erklärte der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, Karl Schindele, am Mittwoch. «Die Bakterien sind normalerweise weiter unten in den Gewässern, da sieht man sie nicht.» Unter bestimmten Bedingungen kämen sie an die Oberfläche.

Temperatur, Wind und Lichteinfall würden die Verfärbung beeinflussen. Insofern sei auch nicht vorhersehbar, wie lange das Naturschauspiel zu sehen ist. Etliche Interessierte hatten sich in den vergangenen Tagen bereits auf den Weg zu dem See gemacht. Eine Gesundheitsgefährdung für Mensch und Tier sieht Schindele nicht. Im Gegensatz zu Blaualgen, die auch immer wieder in Seen entstehen, bildeten die Purpurbakterien keine Gifte, sagte e

