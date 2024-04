Der Schnalshuberhof: Ein Bauernhof mit Tradition und biologischer Wirtschaftsweise

Der Schnalshuberhof, im Jahre 1318 erstmals urkundlich erwähnt, wurde lange als Viehwirtschaft betrieben und später als Obst- und Weinhof. Familie Unterweger-Pinggera bewirtschaftet den Hof seit 1533. Seit fast 30 Jahren geniessen Gäste die Produkte des Hofes im Buschenschank. Entstanden ist er 1997 aus Überlegungen, wie man zwei Generationen mit einem Bauernhof in einer kleinteiligen Landwirtschaft ernähren könnte.

Mit der Idee des Buschenschankes ging die Umstellung auf biologische Wirtschaftsweise einher. Damals war Christian Pinggera einer der ersten Bauern in der Region, die auf Bio umstellten – für ihn eine logische Konsequenz seiner Philosophie und ein wichtiger Bestandteil der neuen Geschäftsstrategie

