Die größte Überraschung der Keynote vom Dienstag dieser Woche waren die Preise des iPhones 15 und der Apple Watch Series 9 und Ultra 2. Nachdem mehrere Analysten davon ausgegangen sind, dass Apple die Preise gar erhöht, waren sie zumindest in Deutschland nach unten gegangen. Im harten Euro kostet das iPhone 15 50 Euro weniger als das iPhone 14 bisher, das Pro-Modell gar 100 Euro weniger als der Vorgänger.

Doch die Kollegen von Perfect Rec sind sogar so weit gegangen zu behaupten, inflationsbereinigt wäre das iPhone 15 das billigste iPhone seit 2007, also seit dem ersten iPhone. Wir wollten diese Behauptung überprüfen, zumal sich die Inflationsraten in den USA und in Deutschland in vergangenen fünfzehn Jahren sich doch teils gravierend unterschieden. Zum anderen gestaltet Apple das Preisgefüge im Euro-Raum anders als in den USA, die US-Preise sind netto angegeben, da die Mehrwertsteuer sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheidet. In der EU hingegen müssen immer die Bruttopreise stehen, also inklusive Mehrwertsteuer

:

