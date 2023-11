Schützenfest-Runde in der Super League: GC besiegt Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2

Die 14. Super-League-Runde verkommt immer weiter zur Schützenfest-Runde. Kamen die Zuschauer am Samstag bereits in den Genuss von über fünf Toren pro Spiel, gab es auch im «Krisengipfel» zwischen GC und Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy Tore am Laufmeter. Beim 5:2 liessen die «Hoppers» den Gästen aus der Westschweiz keine Chance. Auf Kaltstart reagiert – und wieDie Geschichte des Spiels begann aber ganz anders, als das Schlussresultat vermuten lässt.

Noch keine drei Minuten waren im Letzigrund gespielt, als Ouchys Giovani Bamba nach schöner Vorarbeit von Romain Bayard an der GC-Strafraumgrenze an den Ball kam, trocken abzog und zur Führung für die Gäste traf. 01:08 Video Bamba bringt SLO früh in Führung Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. Die Antwort der Gastgeber fiel wenig später glasklar aus. Vier Tore zwischen der 26. und 44. Minute sollten bereits in der ersten Halbzeit die letzten Hoffnungen der Gäste zerstöre

:

SRFNEWS: 14. Runde der Super League - 6:1-Schützenfest im Wankdorf: YB demontiert LuzernMeschak Elia sorgt nach nur 6 Minuten im Heimspiel gegen Luzern sehenswert für die frühe Berner Führung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Super League: Der FC St. Gallen besiegt den FC WinterthurDer FC St. Gallen gewinnt daheim gegen den FC Winterthur mit 4:2 und behält die makellose Heimbilanz in dieser Saison.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Super League: GC fegt Aufsteiger Ouchy vom PlatzDie Grasshoppers spielen den FC Stade Lausanne-Ouchy schwindlig und gewinnen hoch. Zum Matchwinner wird ein junger Stürmer.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Super League live: Servette gewinnt gegen FC Basel 4:1Am Sonntag verlor der FC Basel auswärts gegen Genf. Es war die erste Niederlage unter Neu-Trainer Fabio Celestini. Der FC Zürich besiegte Lugano.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Super League live: Servette gewinnt gegen FC Basel 4:1Am Sonntag verlor der FC Basel auswärts gegen Genf. Es war die erste Niederlage unter Neu-Trainer Fabio Celestini. Der FC Zürich besiegte Lugano.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: 32 Treffer an einem Wochenende - Afrikanische Festspiele bringen der Super League den TorrekordDie Grasshoppers lassen Stade-Lausanne-Ouchy in der 14. Runde der Super League im Letzigrund beim 5:2 keine Chance.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »