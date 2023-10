Polizeieinsatz auf einem Schiff wegen mutmaßlicher Munition

Die Gruppe habe sich an Bord eines Schiffs aufgehalten. Die Polizei sei um 16 Uhr gerufen worden, berichtet Nau.ch. Eine Person soll mutmasslich Munition in der Hand gehalten haben. Daraufhin seien mehrere Patrouillen der Stadtpolizei ausgerückt. Bilder zeigen Einsatzkräfte einer Sondereinheit auf einem Schiffsteg.

Die Polizei kontrollierte die Gruppe. Dabei hätten alle Personen das Schiff verlassen müssen. Bei der vermeintlichen Munition habe es sich um Plastikpatronen gehandelt, berichtet der «Blick.

Shopping und Patriotismus: Türkische Flaggen schmücken die Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal zum 100. Jahrestag der Gründung der türkischen RepublikDie Republik feiert, nur, es gehen nicht alle hin. Klar, auf den ersten Blick ist Istanbul an diesem Wochenende eine grosse patriotische Party, rote Fahnen überall, die ganze Istiklal-Strasse, die Einkaufsmeile, ein Spalier aus Flaggen. Vor dem Topkapi-Palast, wo die Sultane residierten, liegt die Anadolu vor Anker, ein Schiff , auf dem Drohnen landen können, bereit für die Parade am Sonntagabend. 100 Jahre ist die türkische Republik jetzt also alt. «Welche Republik?» Das fragt kurz vor dem Geburtstag einer, der sich als Ismet vorstellt, der Besitzer eines Krämerladens, wenige Blocks nur entfernt vom Flaggenmeer der Istiklal. Seinen Nachnamen sagt Ismet lieber nicht. Man trifft ihn, wenn man die Hauptstrasse überquert und nach Tarlabasi geht, einem engen, immer noch ärmlichen Viertel. Es ist die Rückseite der Istanbuler Innenstadt, die Wäscheleinen hängen über den Gassen, als hätte sich in der Türkei nie etwas verändert. Ein kurdisch geprägtes Viertel ist Tarlabasi. «Für uns», sagt Ismet, auch er ist Kurde, «gab es nie eine Republik.»Eine Runde hat sich gebildet in der Gasse, um Ismet, den Händler. Sie wollen erzählen, wie das ist: in der Türkei leben mit kurdischer Identität. «Die Republik», sagt einer, «die hat uns nichts gegeben. Nur Schmerzen Weiterlesen ⮕

