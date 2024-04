Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff in Bern

Die gezeigte Person wird dringend verdächtigt, an einem Angriff mit versuchter schwerer Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein. Personen, die Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden. Ab sofort sind auf der Webseite der Kantonspolizei Bern unverdeckte Bilder einer Person publiziert. Die gezeigte Person steht unter dringendem Verdacht, am 23.

September 2023, in einen Angriff mit versuchter schwerer Körperverletzung involviert gewesen zu sein. Dabei waren zwei Männer von vier Männern angegriffen und erheblich verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen konnten drei mutmassliche Täter angehalten werden. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieb die vierte Person jedoch bislang unbekannt. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die aktuell laufende und vor zwei Wochen erstmals angekündigte Öffentlichkeitsfahndung verfüg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadt Bern BE: Ankündigung einer Öffentlichkeitsfahndung nach AngriffIm Rahmen eines laufenden Strafverfahrens zu einem Angriff mit versuchter schwerer Körperverletzung, der sich Ende September 2023 im Bahnhof-Parking in Bern zugetragen hatte, hat die zuständige Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung verfügt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Berner Polizei veröffentlicht unverpixelte Bilder von TäterDie Kantonspolizei Bern hat im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung unverpixelte Fotos eines mutmasslichen Angreifers veröffentlicht.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

So hilft die Uni Bern mit, wenn die Nasa auf Asteroiden schiesstEine an der Universität Bern entwickelte Software gibt Einblicke in den Einschlag einer Raumsonde auf einem Asteroiden. Die Simulationen liefern gleichzeitig Erkenntnisse für die Verteidigung der Erde.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum St.Galler WahlsonntagWer hat am St.Galler Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken sowie Impressionen aus dem Pfalzkeller.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Live-Ticker Bern-Zug: Der SC Bern legt gegen Zug vorDer SC Bern steht gegen Zug mit dem Rücken zur Wand. Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Stadt Bern BE: Provisorischer Transitplatz für ausländische FahrendeFür die Reisesaison 2024 realisieren die Stadt Bern und der Kanton Bern einen provisorischen Transitplatz für ausländische Fahrende an der Steigerhubelstrasse in Bern.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »